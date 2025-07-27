Esenyurt'ta Gürültü Kavgası Sokakları Savaş Alanına Çevirdi

Esenyurt'ta Gürültü Kavgası Sokakları Savaş Alanına Çevirdi
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Esenyurt'ta iki komşu aile arasında çocukların gece gürültüsü nedeniyle çıkan kavga, motosikletli polis ekiplerinin müdahalesiyle büyüdü. Olayda bir kişi, polis aracındaki kaskla komşusunu darp etti. Kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta iki komşu aile arasında çıkan gürültü kavgasında sokak savaş alanına döndü. Çocukların gece gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada ailelerden biri, olaya gelen motosikletli polis ekibinin araçtaki kaskını alıp komşusunun kafasına vurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında çocukların gürültüsü nedeniyle gerginlik yaşandı. Taraflardan biri, diğer ailenin çocuğuna tepki gösterince çocuk da durumu ailesine iletti. İki aile aşağı inip karşı karşıya geldi.

Kaskla komşusunu dövdü

Ortamın kızıştığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine motosikletli polis ekipleri geldi. İki tarafı sakinleştirmek ve olayı dağıtmak isteyen ekipler bir anda kargaşanın içinde kaldı. Taraflar birbirine tekme yumruk saldırmaya başladı. Bir şahıs, polisin motosikletteki kaskını alarak komşusunun kafasına vurmaya başladı. Ortalık savaş alanına döndü. Takviye ekiplerin gelmesiyle olay kontrol altına aldı. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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