Esenyurt'ta Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

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Esenyurt'ta Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
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Esenyurt'ta İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 8 bin 92 şahıs sorgulandı, 11 aranan şahıs ve 15 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'taki asayiş uygulaması sonuçlandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşen geniş çaplı asayiş uygulaması sonuçlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile gerçekleştirilen uygulamanın sonuçları açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre saat 20.00 ile 01.00 arasında yapılan uygulamada; 8 bin 92 şahıs, 2 bin 756 araç, 956 motosiklet sorgulandı. 11 aranan şahıs 19 yoklama kaçağı, 15 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kalem pil ve 1 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildiği açıklandı. Bunun yanı sıra; 61,46 gr uyuşturucu madde ve 2 adet çalıntı motosikletin muhafaza altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Konu ile ilgili trafik görevlilerince uygulama sırasında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 835 bin 595 ? araç sürücülerine cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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