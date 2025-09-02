Esenyurt'ta Gençler Motorlu Gence Gasp ve Darp İddiası

Esenyurt'ta bir grup genç, yolda motorla dolaşan bir genci sıkıştırıp darp etti. Motor anahtarını alıp "gasp ediyorum seni" diyen şahıslar kamera böyle yansıdı.

Olay, dün gece Esenyurt örnek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç motoruyla dolaştığı esnada henüz nedeni bilinmeyen sebeple bir grubun hedefi oldu. Çocuğu durdurup tartışan gençlerden biri çocuğa hakaret edip darp etmeye başladı. Tekme tokat kavga eden şahıs, "seni gasp ediyorum, motorun anahtarını alın" diyerek emirler yağdırdı. Motor anahtarını alıp uzaklaşan gençler daha sonra tekrar dönüp çocuğu bir daha darp ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle gençler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL