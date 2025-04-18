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Esenyurt'ta Genç Kız 4. Kattan Düştü

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Esenyurt'ta, 4 katlı bir binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu genç kız ağır yaralandı. Olayın nasıl gerçekleştiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta genç bir kız, 4 katlı bir binanın en üst katının penceresinden düştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ağır yaralanan genç kızın düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç bir kız, 4 katlı binanın en üst katının penceresinden düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, genç kızın penceren düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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