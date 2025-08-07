Esenyurt'ta Gece Yarısı Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta Gece Yarısı Silahlı Saldırı
İstanbul Esenyurt'ta iki genç, bir işyerine kurşun yağdırdı. Silahın tutukluk yapması üzerine sokakta uzun süre mücadele ettiler. Olay anları kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta iki şahıs, gece yarısı bir işyerini kurşunladı. Uzun süre etrafı kolaçan eden şahıslar, ardından tetiğe bastı. Silahın tutukluk yapması üzerine bir süre sokakta uğraşan şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ufak yaştaki iki şahıs, sabaha karşı sokağa gelerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Bir süre bekledikten sonra ise içlerinden biri tabancasını çekerek ateş etmeye başladı. Birkaç el ateş ettikten sonra tabanca tutukluk yaparken, uzun bir süre sokak ortasında silahla uğraştı. Ardından birkaç el daha ateş eden saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan silahlı saldırıda şahısların rahatlığı dikkat çekerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
