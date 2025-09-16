Esenyurt'ta Feci Kaza: Anne-Oğul Minibüsün Altında Kaldı

Haberler

Esenyurt'ta bir servis minibüsünün çarptığı anne, ağır yaralanırken küçük oğlu hayatını kaybetti. Olay anında annenin 'Oğlum nerede' feryadı yürekleri dağladı.

Esenyurt'ta bir servis minibüsü, sokak içerisinde anne oğula çaparak altına aldı. Kazada çocuk hayatını kaybederken, anne yaralandı. Yaralı annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı.

Edinilen bilgilere göre olay Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta yaşandı. Servis minibüsü, sokak içerisinde yürüyen anne oğula çarparak altına aldı. Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

