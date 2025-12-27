Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü kazaya karışan araç olay yerinden kaldırıldı

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan servis minibüsü olay yerinden kaldırıldı.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında bilinmeyen bir nedenle servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı kazada ekiplerin incelemeleri sonrasında servis aracı olay yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı. - İSTANBUL