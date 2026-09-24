Esenyurt'ta eski koca araca çarptı, kadının ailesi saldırdı; anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta eski koca araca çarptı, kadının ailesi saldırdı; anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenyurt'ta dün Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'nde iddiaya göre eski koca, eski eşinin evinin önüne gelerek olay çıkardı ve park halindeki araca çarptı. Kadının ailesi tekme tokat saldırdı; eski koca araçla kaçtı, anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta eski koca ortalığı karıştırdı. Sokakta park halinde bulunan araca çarparak olay çıkaran adama kadının ailesi tekme tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam eski eşinin evinin önüne gelerek olay çıkardı. Park halindeki araca çarptığı öğrenilen adama ise kadının ailesi tekme ve tokatlarla cevap verdi. Araç camlarını yumruklayan aile yakınları eski kocayı darp etmek isterken, adam araçla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.