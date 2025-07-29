Esenyurt'ta durdurulan araçtaki düzenek pes dedirtti

Esenyurt'ta durdurulan araçtaki düzenek pes dedirtti
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Esenyurt'ta durdurulan araçtaki düzenek pes dedirtti
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Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta, polis ekipleri özel olarak tasarlanmış gizli bölmeler buldu. Düzeneği görenler "Şeytanın aklına gelmez" demekten kendini alamadı.

İstanbul Esenyurt'ta görev yapan polis ekipleri, rutin devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta, adeta filmleri aratmayan gizli bir zula düzeneğiyle karşılaştı. Yapılan detaylı aramada, aracın özel bölmelerine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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