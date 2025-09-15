Haberler

Esenyurt'ta Düğün Çıkışı Akrabalar Arasında Kavga

Esenyurt'ta Düğün Çıkışı Akrabalar Arasında Kavga
Güncelleme:
Esenyurt'ta bir düğün sonrası Vanlı iki akraba aile arasında köylerindeki arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sonlandığı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta düğün çıkışı Vanlı iki akraba aile arasında tekme tokat kavga çıktı. Köylerinde yaşanan arazi anlaşmazlığı düğüne gölge düşürdü. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Akraba olan aileler arasında köyde yaşanan arazi sorunu düğüne yansıdı. Vanlı olan aile, düğün sonunda diğer aileye sitem etti. Aralarında başlayan sözlü tartışma salon dışında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler grubu ayırmakta güçlük çekerken biber gazı da kullanıldı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
