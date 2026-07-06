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Mutlu başlayan düğün bıçaklı kavgayla son buldu

Mutlu başlayan düğün bıçaklı kavgayla son buldu
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Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve bıçakla saldırdı. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayda yaralılar olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta düğün salonunda normal şekilde başlayan düğün, bıçaklı kavgayla son buldu. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirlerine tekme, tokat ve bıçaklarla saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre normal şekilde başlayan düğünde zaman geçtikçe sinirler gerildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada iki grup birbirine girdi. Düğün salonu içerisinde başlayan olay sokağa kadar taşarken, taraflar birbirilerine tekme, tokat ve bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda yaralıların da olduğu öğrenilirken, polisin gelmesiyle kavga son buldu. Yaşanan olay anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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