Esenyurt'ta Daireyi Saran Yangın Paniğe Neden Oldu
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1207'nci sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin tamamına yayılan yangın çevrede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa