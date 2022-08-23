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Esenyurt'ta "çöp atma" kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saat 20.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Kavga sırasında, taraflardan bazı kişi veya kişiler silahla karşı gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu, Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı.

Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen boş mermi kovanı ve bazı deliller emniyete götürüldü.

Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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