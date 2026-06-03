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Çocuklarını göremediğini söyleyip aşağı atladı

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Esenyurt'ta eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği için psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın, apartmanın 4. katından kendini attı. İtfaiyenin açtığı şişme yatağa düşen kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediğini iddia eden bir kadın, yaşadığı apartmanın 4. katından aşağı atladı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan şişme yatağa düşen kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kadın, eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle apartmanın 4. katına çıktı. Bina önünde toplanan vatandaşlar kadını ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına şişme yatak kurdu. Bir türlü ikna olmayan kadın kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Hava yatağına düşen kadın, yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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