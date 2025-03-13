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Esenyurt'ta Çatıda Hijyen Kurallarına Aykırı Tavuk Kesimi

Esenyurt'ta Çatıda Hijyen Kurallarına Aykırı Tavuk Kesimi
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İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında hijyen kurallarına uyulmadan tavuk kesen şahısların görüntüleri duyarlı vatandaş tarafından kaydedildi. Kesim işlemi sırasında hayvanların da can çekiştiği anlar dikkat çekti.

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında tavuk kesen şahıslar, insan sağlığını hiçe saydı. Çok sayıda tavuğu, hiçbir hijyen kuralını gözetmeden kesen şahısların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın çatısında çok sayıda tavuğu kesen şahıslar, insan sağlığını hiçe saydı. Hiçbir hijyen kuralına uyulmayan kesme işleminde ise hayvanlar da uzun süre can çekişti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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