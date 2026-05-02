Esenyurt'ta, boş binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

Esenyurt'ta, boş bir binada uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu maddeleri ayakkabılarına saklayarak satan 2 şüpheli ile uyuşturucuyu temin ettikleri şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde, boş bir binada E.C. ile Ç.C.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şahıslar takibe alındı. Çalışmalar sırasında ekipler, şüphelilerin bir süre boş binada beklediğini, daha sonrasında ise binadan ayrıldıklarını tespit etti. Şahısların, temin ettikleri uyuşturucuları ayakkabılarına saklayarak satışını yaptıkları, sonrasında ise binadan ayrıldıkları anlar bina içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şahıslar, binadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aynı mahallede gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu temin ettikleri şahıs da gözaltında

Şüphelilerin üst aramasında 15.34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette ifade veren E.C., maddeyi Ç.Ç. isimli şahıstan aldığını beyan etti. Ç.C. ise ifadesinde, uyuşturucuları H.A. isimli başka bir şahıstan aldığını belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Çalışmalarda, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet fişek ile 1 adet cep telefonu ve bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheli E.C. 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, satın alma, bulundurma' suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Ç.C. ve H.A.'nın ise 'uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız imal, ithal, ihraç etme, satma veya bulundurma' suçundan adliyedeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

