Esenyurt'ta Bodrum Katında Yangın: 14 Kişi Tahliye Edildi

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Esenyurt'ta Bodrum Katında Yangın: 14 Kişi Tahliye Edildi
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Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 13 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın sonrası başlatılan incelemede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangın korkuttu: 14 kişi tahliye edildi

İSTANBUL - İSTANBUL Esenyurt'ta gece saatlerinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği binada 1 kişi yararlanırken dumandan etkilenen 13 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tahliye edildi.

Yangın, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2263. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 04.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı. Bodrum katı ve giriş katı etkisi altına alan yangında dumanların üst katlara doğru yükselmesiyle orada oturan vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve UMKE ekipleri bir yandan yangının olduğu dairede söndürme çalışması yaparken diğer yandan üst katlardaki mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yaptı. Yangın çevrede de paniğe neden oldu. Yangının çıktığı binanın bitişiğinde yer alan diğer binalardaki vatandaşlar da uykularından uyanarak kendilerini sokağa attı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangının olduğu daire söndürülürken dumandan etkilenen 13 kişi ve 1 yaralı vatandaş bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangının olduğu sokakta güvenlik önlemleri alırken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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