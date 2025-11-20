Haberler

Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama nedeniyle biri bebek 7 kişi hastanelik oldu

Fatih'te Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Esenyurt'ta da bir binanın bodrum katında yüksek dozda yapılan ilaçlama sonucu bir bebek ile 7 kişi zehirlendi.

  • Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle aralarında 1 bebeğin bulunduğu 7 kişi zehirlendi.
  • Zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi olarak bildirildi.
  • Olay yerine 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve 17 sağlık personeli sevk edildi.

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

İLAÇLAMANIN ARDINDAN BİRİ BEBEK 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 7 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir." ifadesini kullandı.

Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini kaydeden Güner, "Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir." açıklamasında bulundu.

