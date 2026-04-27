Esenyurt'ta bir kadın eski eşini sokak ortasında darp etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adam, eski eşine "Çocukları neden geç alıyorsun?" deyince ortalık karıştı. Öfkeli kadın eski kocasına motosiklet kaskıyla saldırarak küfürler ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce boşanan çift, çocukları için aynı sokakta buluştu. Anne çocuklarını almaya geldiğinde ise adam, "Çocukları neden geç alıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen kadın, elindeki motosiklet kaskıyla eski kocasına saldırarak küfürler savurdu. Eski koca kadından kaçmaya çalışırken, yaşanan o anları da saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı