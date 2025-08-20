Esenyurt'ta Azerbaycan Uyruklu Kadın Evinde Ölü Bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Olga Aydın, evinde kötü kokular nedeniyle komşuları tarafından ölü bulundu. Cesedin günlerce evde kaldığı belirtilirken, Aydın'ın alkol problemi olduğu ve hasta bakıcı olarak çalıştığı öğrenildi. Ölümün kesin nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı öğrenilen ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi. Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
