Esenyurt'ta Araçta Tartışma Kanlı Bitti

Esenyurt'ta iki kişi tartıştıkları şahsı arabadan indirerek sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşların sonlandırdığı arbede anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, araçtaki 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, tartıştıkları adamı araçtan yaka paça dışarı çıkardı. Yolun ortasına bıraktıkları adamı sopa, tekme ve tokatla uzun süre darbeden şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı. - İSTANBUL