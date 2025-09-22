Haberler

Esenyurt'ta Araçta Tartışma Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki kişi, tartıştıkları bir şahsı araçtan indirip sopayla dövdü. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu ve anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta iki kişi tartıştıkları şahsı arabadan indirerek sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşların sonlandırdığı arbede anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, araçtaki 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, tartıştıkları adamı araçtan yaka paça dışarı çıkardı. Yolun ortasına bıraktıkları adamı sopa, tekme ve tokatla uzun süre darbeden şahıslar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın tehditleri Venezuela'yı savaş alarmına geçirdi! Tüm başkent silah kuşandı

Trump'ın tehditleri ülkeyi alarma geçirdi! Tüm başkent silah kuşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.