Esenyurt'ta Annelerin Saç Saça Baş Başa Kavgası

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İstanbul Esenyurt'ta bir parkta çocuklarından birinin kavgasına dahil olan anneler arasında saç saça baş başa kavga çıktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Çocuklarının kavgasına dahil olan anneler saç saça baş başa böyle kavga etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir parkta çocukların kavgasına aileleri dahil olunca ortalık karıştı. Kadınların saç saça baş başa kavga ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre parkta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören annelerde olaya müdahil olunca ortalık karıştı. Kadınlar parkta uzun süre saç saça baş başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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