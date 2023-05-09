Esenyurt'ta anne-oğul intihar olayı

ESENYURT'ta Ferhat Kaya (23) annesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 938'inci sokaktaki bir binada meydana geldi. Evden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir ile açtırarak içeri girdi. Fincan Kaya'yı (52) yatak odasında, oğlu Ferhat'ı ise salonda silahla vurulmuş halde buldu. Babasını 4 ay önce kaybeden Ferhat Kaya'nın annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. Olayı haber alıp gelen yakınları eve gelince sinir krizi geçirdi. Mahalle sakini Kerem Baltacı "Olayın en başında diyorlar ki birileri geldi ikisini öldürüp gittiler, tam detaylı bilmiyoruz. Anne oğul kalıyordu, babaları 4 ay önce kanserden vefat etmişti. Bizim bildiğimiz bu, ben de bir saat önce geldim, çocuğu salonda annesini de yatakta vurulmuş halde bulmuşlar" ifadelerini kullandı.