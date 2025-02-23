7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Olayı gören mahalleli sürücüyü yakalayarak darp etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, gece saatlerinde park halinde bulunan 7 arabaya çarptı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DE ARAÇLARA ÇARPTI
Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.
MAHALLELİ MEYDAN DAYAĞI ATTI
Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, darp edildi.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.