AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti MKYK'ya giren Kürşad Zorlu'ya bir görev daha!
Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Almanya Başbakanı Scholz'a büyük şok! Merz zaferini ilan etti

7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Olayı gören mahalleli sürücüyü yakalayarak darp etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, gece saatlerinde park halinde bulunan 7 arabaya çarptı.

7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DE ARAÇLARA ÇARPTI

Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.

7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

MAHALLELİ MEYDAN DAYAĞI ATTI

Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, darp edildi.

7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
img

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
img

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
img

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Zelenskiy'den dengeleri değiştirecek çıkış!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.