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Alkolik adam esnafın korkusu oldu: Bir kadına bıçakla saldırdı, ayağı kayıp yere düştü

Alkolik adam esnafın korkusu oldu: Bir kadına bıçakla saldırdı, ayağı kayıp yere düştü
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İstanbul Esenyurt’ta alkollü bir adam, tartıştığı kadına bıçakla saldırmak isterken ayağının kaymasıyla yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf, şahıstan şikayetçi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü bir adam, esnafın korkusu haline geldi. Her gün bir esnafla tartışıp, iş yerlerine gelerek taşkınlık çıkaran şahıs, dün gece ise tartıştığı bir kadına bıçakla saldırmak istedi. Küfür ve tehdit eden alkollü adam cebinden bıçağını çıkararak koşarken, ayağının kaymasıyla yere düştü. O korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Esnafın iddiasına göre bir şahıs, her gün alkollü şekilde sokağa çıkıp, önüne gelen esnafla tartışma yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde ise yine bir esnafa nedensiz şekilde bağırmaya başladı. Kadın bu duruma öfkelenerek tepki verdiğinde gözü dönmüş alkollü adam, tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Saniyeler sonra ise öfkeyle cebinden bıçağını çıkarak kadının üzerine koştu. O sırada alkolün etkisiyle dengesini kaybeden adam yere kapaklanarak başını dondurma dolabına çarptı. Ardından ise diğer esnafın da tepki göstermesiyle olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın yaşandığı anları anlatan esnaf Mine Sanır, "Buranın bir delisi var, sürekli alkol içerek esnafa rahatsızlık veriyor. Dün gece de buna benzer bir olay yaşandı, bıçakla birine saldırmak istedi. Çok şükür ayağı kayarak yere düştü, kimseye zarar vermedi. O sırada annemde oradaydı, hemen ayağının altına düştü. Allah'tan ona bir zarar gelmedi. Bıktık artık bu şahıstan, artık can güvenliğimiz yok" dedi.

Yine aynı şahıstan dert yanan ve sürekli benzer olaylar olduğunu belirten esnaf Veli Ferit, "Aşırı alkol tüketimine bağlı olarak bir saldırganlık söz konusu. Dün ise burada bir esnafa önce sözlü, ardından ise fiziki olarak saldırmak istiyor. Allah'tan ayağı takılıyor ve elindeki bıçakla yere düşüyor. Artık bıktık, esnaf olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ailesi çok düzgün insanlar onların da elinden bir şey gelmiyor. Her sabah işe geldiğimde mutlaka bir olaya karıştığını duyuyoruz, gerçekten bıktık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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