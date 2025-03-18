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Esenyurt'ta Alkollü Kadın, Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü

Esenyurt'ta Alkollü Kadın, Sevgilisini Sokak Ortasında Dövdü
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir kadın, erkek arkadaşına şiddet uyguladı. Adamın 'Git, seni istemiyorum' demesine rağmen kadının saldırısı kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşına dövdü. Adam, "Git, seni istemiyorum" diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum" demesi üzerine öfkeden deliye dönen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu. O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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