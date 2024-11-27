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Esenyurt'ta Aldatıldığını Düşünen Adam Karısını Boğarak Öldürdü

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Esenyurt'ta, kendisini aldattığını öne süren bir adam, tartıştığı eşini yatakta boğarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan zanlı, 'Karımı öldürdüm, beni gelip alın' dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı

Esenyurt'ta bir şahıs, kendisini aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta aldatıldığını iddia eden adam, tartıştığı karısını yatakta boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, "karımı öldürdüm beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu.

Olay, sabaha karşı 04: 00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sadık Aras, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Filiz Aras ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz Aras, evden ayrılmak istedi. Buna izin vermeyen öfkeli koca, kasını yatakta boğarak öldürdü. Sadık Aras daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık Aras ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sadık Aras ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta Aldatıldığını Düşünen Adam Karısını Boğarak Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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