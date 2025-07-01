Esenyurt'ta Aile İçinde Şiddet: Bıçaklı Adam Gözaltına Alındı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir şahıs, evinde anne, baba ve eşine şiddet uyguladı. Eşinin camdan bağırarak yardım istemesi üzerine mahalleli ve polis harekete geçti. Bıçakla etrafa saldıran adam gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, evinde anne, baba ve eşine şiddet uyguladı. Bu sırada eşi cama çıkarak "Yardım edin" diye bağırdı. Yardım çığlığını duyan mahalleli hemen polise haber vererek duruma müdahale etmek istedi. O sırada bıçakla sokağa inen adam, etraftakilere saldırdı. Polisin gelmesiyle gözü dönmüş adam, güçlükle gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL