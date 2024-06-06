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Ağabey ve kardeşin gürültü tartışması kanlı bitti

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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü. Vurulan kardeş olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan ağabey ise polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. (40) ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti.

Esenyurt'ta Ağabey Kardeş Tartışması Kanlı Bitti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta Ağabey Kardeş Tartışması Kanlı BittiÖlen Erhan İ.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Güven önemlş:

bireysel silahlanma oldukça anlık sinirle her şey mümkün, Allah aşkına silahlanma önlensin

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VATANDAŞ:

Bunun dünyada bile önlenmesi şansı yok... Lakin devlet ruhsatsız silahları kayıt altına almak için en azından kolaylık sağlasa kimlerde var onu bilir ona göre yasa çıkarırdı şimdi kimde var kimde yok devlet bile bilmiyor

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sade vatandaş:

bizim altta oturanların çocukları evin içinde at koşturuyor çocuktur nihayetinde bir şey demiyoruz onları idare ediyoruz ama on bin lira emekli aylığına ne tahammül nede idare edemiyoruz sinirden o emekli aylığının kafasını gözünü dağıtasım geliyor

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VEFA:

Öfkede akıl yoktur. İnsanı vahşi bir hayvana çevirir. Lütfen frene basın, biraz durun, düşünün...

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