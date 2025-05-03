Esenyurt'ta 4 Katlı Tekstil Fabrikasında Yangın

Esenyurt'ta 4 Katlı Tekstil Fabrikasında Yangın
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Esenyurt'ta bir tekstil firmasının çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasında korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 4 katlı bir tekstil firmasının çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Alevler paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenmenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, binada ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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