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Esenyurt'ta 14 Katlı Binada Yangın

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Esenyurt’ta 14 katlı binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 13 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta 14 katlı binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 13 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1022. Sokak'ta bulunan bir sitede 14 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun duman binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 13 kişiyi merdivenli araç yardımıyla tahliye etti. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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