Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan 1. Sınıfa Terfi Etti

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 1. Sınıf'a terfi etti. Rütbe sevincini mesai arkadaşları ve ailesiyle paylaşan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a yeni rütbesini eşi ve çocukları taktı. Kayhan, babasını yakın zamanda kaybetmesi nedeniyle buruk bir sevinç yaşadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı