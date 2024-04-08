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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Elektrik Arızası: Hasta Kabulü Durdu

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Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yeni yapılan ek binadaki elektrik çalışmaları nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım servisi dışındaki tüm alanlar kapatıldı. Hasta alımını duran hastaneye gelen vatandaşlar, çevredeki devlet hastanelere yönlendirildi. Hastanenin akşam saat 17.00'ye kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde ameliyathane ve yoğun bakım dışında acil servis de dahil olmak üzere tüm alanlar elektrik arıza çalışmaları nedeniyle akşam saat 17.00'ye kadar kapatıldı. Muayene olmak için gelen vatandaşların kapıda kaldığı hastanede güvenlik, gelen hastaları çevredeki hastanelere yönlendirdi. Hastanenin girişine asılan kağıtlarda belirtildiğine göre akşam saat 17.00'a kadar süreceği yazan çalışma nedeniyle, ameliyathaneler ve yoğun bakım dışındaki tüm alanlar elektrik verilemediği için hizmete kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Esenyurt 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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