Haberler

Esenler'de 4 katlı binada yangın paniği: Küle dönenen daire kullanılamaz hale geldi

Esenler'de 4 katlı binada yangın paniği: Küle dönenen daire kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Menderes Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 4 katlı binanın 3. katında sıkışan Suriye uyruklu bir aile komşuları tarafından kurtarıldı. Yangının elektrik sigortasındaki arızadan çıktığı belirtiliyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Esenler'de, 4 katlı bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alev alev yanan daire küle döndü.

Esenler Menderes Mahallesi 358. Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katında, iddiaya göre, elektrik sigortasındaki arızadan dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde bir süre trafiğe kapatılırken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu aile tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, çalışmaların ardından trafik normale döndü.

"İtfaiyeye gelene kadar kadınla çocuğu biz yukarıya çıkıp, onları aşağı indirdik"

Yolda yürüdüğü sırada yangını gördüğünü belirten vatandaş, "Ben yolda yürürken, hafiften karşı taraftan ateş çıkmaya başladı. Ben hemen o an ambulans ile itfaiyeyi aradım. Olay büyüyünce, üst katta bir bayan ile çocuk, ağlayarak 'bizi çıkarın, kurtarın, biz dumanlardan aşağı inemiyoruz' dediler. Biz, ambulans ve itfaiyeye gelene kadar kadınla çocuğu biz yukarıya çıkıp, onları aşağı indirdik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek