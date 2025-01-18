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Esenler'de Trafik Kavgası: Sopayla Saldırı Anları Kamerada

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Esenler'de bir otomobil sürücüsü, önündeki araca sinirlenerek sopayla saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de öfkeli sürücü trafiğin ortasında sopayla önündeki araca saldırdığı anlar kamerada

İSTANBUL - Esenler bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple öndeki aracın sürücüsüne sinirlendi. Adam, önce sopayla otomobili tekmelemeye başladı daha sonrada küfürler savurdu. Trafikte yaşanan o gergin anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Esenler Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre trafiğin yoğun olduğu yolda seyreden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple öndeki aracın sürücüsüne sinirlendi. Aracından inen adam, önce aracından aldığı sopayla otomobili tekmelemeye başladı ve küfürler savurdu. Aracın sağ ön camından kolunu içeri sokmaya çalışarak sürücüye saldırmak istedi. Başarılı olamayan sürücü daha sonra aracına geri döndü. Yaşanan gergin anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, trafikteki araçların ilerlemesinin ardından iki araçta yoluna devam etti.

Esenler'de Trafik Kavgası: Sopayla Saldırı Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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