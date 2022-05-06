Esenler'de sokak ortasında 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı - Haberler

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Esenler'de sokak ortasında 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık Ümit Karakoyun'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Ümit Karakoyun'u 'Kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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