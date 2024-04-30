Esenler'de Saldırgan Kedi Herkesi Güldürdü

Esenler'de esnafın sahiplendiği "Yedi Bela Hüsnü" isimli bir Kedi, caddeyi kullananlara geçit vermiyor. Başta azılı düşmanı köpek olmak üzere gelen geçen saldıran kedinin komik halleri izleyenleri güldürdü.

Esenler'de esnafın sahiplendiği bir kedi caddeyi mesken tuttu. Cadde esnafı saldırgan kediye 'Yedi Bela Hüsnü' ismini verdi. Kedi, başta köpeklere saldırıyor. Yoldan geçen vatandaşlar da kedinin pati darbelerinden nasibini alıyor. Bazı vatandaşlar ise korkup yolunu değiştiriyor. Bir esnaf ise kedinin iş yerinin güvenlik kamerasından gördüğü saldırı anlarını video yaptı. Videoyu izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.

Kediye bakan esnaf Cengiz Karaca, "Kedi bir haftadır burada. Mama ve su veriyoruz. Gelen köpek ve diğer kedileri buraya yaklaştırmıyor. Saldırınca korkuyorlar, kaçan oluyor. Özellikle bir amca var o kaçıyor. Diğerlerine de saldırdı. Adı Yedi Bela Hüsnü" dedi.

"İsmini Yedi Bela Hüsnü koyduk"

Kedinin saldırma anlarını video yapan Emre Özkan, "Yedi Bela Hüsnü'yü biz besliyoruz. Bir haftadır burada. Gelen geçen vatandaşlara saldırıyor. Vatandaşlar tedirgin oluyor. Müşterilerimiz buraya genelde kedi ve köpekleriyle geliyor. Köpeklere ve kedilere saldırıyor. İsmini Yedi Bela Hüsnü koyduk. İnsanlar bazen yolunu değiştiriyor. Kamera kayıtlarını alıp bazen gülüp eğleniyoruz. İnsanlara saldırdığı görüntüleri parça parça birleştirip video yaptık" şeklinde konuştu.

"Terör estiriyor"

Sürekli kediyle iç içe olduğunu dile getiren Şeyma Albayrak "Herkese saldırıyor ve komik oluyor. Bana da, bizim köpeğe de saldırdı. Buradan geçen herkese patisini atıyor. Korkuyoruz çünkü köpek falan geliyor. Besliyoruz ama bize nankörlük yapıyor. Sürekli kediyle iç içeyim. Bizim dükkanın önünde yatıyor zaten. Sabah onun saldırmalarıyla uyanıyoruz. Terör estiriyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL