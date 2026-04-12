Esenler'de otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

Esenler'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PGH 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 EG 6704 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, kamyonet yan yatarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyonette bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, vatandaşlar, otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediğini iddia etti. - İSTANBUL

