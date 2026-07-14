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Esenler'de virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Esenler'de virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı
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İstanbul Esenler'de virajı alamayan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Medrese Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücünün arkasında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada motosiklet sürücüsünün ise şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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