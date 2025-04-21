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Esenler'de Feci Kaza: Hafriyat Kamyonu 6 Yaşındaki Çocuğu Ezdi

Esenler'de Feci Kaza: Hafriyat Kamyonu 6 Yaşındaki Çocuğu Ezdi
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Esenler'de bir hafriyat kamyonunun 6 yaşındaki Can Demir B.'ye çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

Esenler'de feci kaza kamerada: Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu böyle ezdi

İSTANBUL - Esenler'de hafriyat kamyonunu ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü K.G.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Can Demir B., dükkandan çıkarken bir anda annesinin elini bıraktı. K.G. idaresindeki hafriyat kamyonu, yola çıkan Can Demir B.'ye çarparak ezdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü K.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Levent Aktel isimli esnaf ise, "Saat 15.00 civarı hafriyat kamyonu çocuğun üzerinden geçti. Çocuk vefat etti. Olay yeri gelip cenazeyi kaldırdı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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