Haberler

Esenler'de cip refüje çarptı: Araçta sıkışan sürücü yaralandı

Esenler'de cip refüje çarptı: Araçta sıkışan sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenler'de seyir halindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İstanbul Esenler'de seyir halindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüsü yaralanırken, cipte büyük çapta hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu Esenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yan yatarak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Büyük çapta hasar alan cip, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı