Esenler'de Alacak Verecek Meselesi Cinayet-Suç ve İntihar

Güncelleme:
Esenler'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada İsmail Akın, Şükrü Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ESENLER'de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail Akın (48), Şükrü Yılmaz'ı (45) silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İş yerinde çıkan yangının ardından bulunan cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ailelerine teslim edildi.

Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde dün saat 17.15 sıralarında çıkan yangında 2 kişinin cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, cesetlerin Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinde, Şükrü Yılmaz'ın koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu tespit edildi. Yanan iş yerinde cesetleri bulunan Yılmaz ve Akın'ın cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmasında, İsmail Akın ile Şükrü Yılmaz'ın bir süre önce aynı iş yerini birlikte işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu tespit edildi. İkilinin konuşmak için buluştuğu, çıkan tartışmanın ardından Akın'ın Yılmaz'ı silahla vurduğu, daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İş yerindeki yangının ise binanın alt katındaki atölyede bulunan motosikletin üzerine yağ dökülerek yakılması sonucu çıktığı tespit edildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

İsmail Akın ve Şükrü Yılmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Şükrü Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Kastamonu'da, İsmail Akın'ın ise Sivas'ta defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa
