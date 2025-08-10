Esenler'de 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın

Esenler'de 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişik binalara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı, ölü ya da yaralı yok.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. 5 katlı bina bulunan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken, diğer iki binanın kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle boş olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.