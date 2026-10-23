Esenler'de 3 motosiklet hırsızlığında 5 şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

Esenler'de 3 motosiklet hırsızlığında 5 şüpheli yakalandı, biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenler'de 15 Ekim'de 3 motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'sine adli kontrol uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.
İstanbul Esenler'de 3 motosiklet hırsızlığına ilişkin yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen motosikletler muhafaza altına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Namık Kemal ve Nine Hatun mahallelerindeki motosiklet hırsızlıklarının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin park halindeki motosikletlerin kilitlerini çeşitli aparatlarla kırıp araçları sürükleyerek çaldıklarını belirledi.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Çalınan 3 motosiklet de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.