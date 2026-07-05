Vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Erzurum Valiliği, son günlerde bazı kişi veya kişilerin kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep ettiğini belirterek dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Erzurum Valiliği, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarının adını kullandığı belirtildi. Şüphelilerin telefon, kısa mesaj, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden vatandaşları arayarak farklı gerekçelerle para talebinde bulunduğu yönünde bilgiler alındığı ifade edildi.

"Kamu kurumları maddi talepte bulunmaz"

Açıklamada, adı geçen hiçbir kamu kurumunun vatandaşlardan hiçbir şekilde para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunmadığının altı çizildi. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istenirken; kimlik, banka ve kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

"112 Acil Çağrı Merkezine Bildirin"

Valilik, kendilerinden para talep edilen kişilerin bu taleplere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini belirterek, "Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezine veya en yakın kolluk birimine başvurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı