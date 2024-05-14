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Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi Coreker Yaylası'nda yaşayan yayla sakinleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ve yaz aylarında rahatlamayı umduklarını belirtti.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman hayatı da olumsuz etkiliyor.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi Coreker Yaylası'na bugün kar yağdı. Yayla sakinleri bu durumdan şikayetçi olurken, "Soğuktan meradaki otlar gelişmiyor, hayvanları bugün meraya çıkarmadık. İnşallah havalar güzel olur ve verimli bir yıl olur" dedi. Olur Ormanağzı Mahalesi Coreker Yaylası'nda yaşayan İsmail Aydın, "Bugün 14 mayıs, yaylamıza hem yağmur hem de kar yağdı. Hava soğuk ve bu yüzden hayvanlarımızı meraya çıkarmadık. Bu karlar sonucu inşallah yaz aylarında rahatlarız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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