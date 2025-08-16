Erzurum'un Narman İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzurum'un Narman İlçesinde Trafik Kazası: 1 Yaralı
Oltu-Narman karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Narman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu-Narman karayolunda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

