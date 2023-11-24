Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kişi ölü bulundu
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kişi, evinin olduğu sokakta ölü bulundu.
Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yerde yatan kişinin Kasım Yılmaz (51) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yılmaz'ın, ölü bulunduğu sokakta oturduğu belirlendi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa