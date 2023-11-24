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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kişi ölü bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.