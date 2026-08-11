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Erzurum'da Polis Pazarında Dolandırıcılık Uyarısı

Erzurum'da Polis Pazarında Dolandırıcılık Uyarısı
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Erzurum'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilalkent'te kurulan pazarda vatandaşları ve esnafı dolandırıcılık ile diğer suçlara karşı uyardı. Ekipler, broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı ve huzur ile güvenliğin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Erzurum'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında vatandaşları ve esnafı dolandırıcılık ile diğer suçlara karşı uyararak bilgilendirici broşürler dağıttı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, suçların önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilalkent mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı'nda geniş kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Pazar alanını ziyaret eden polis ekipleri, hem alışveriş yapan vatandaşlarla hem de pazar esnafıyla tek tek görüşerek suç ve suçlulara karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Özellikle son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan etkinlikte, pazar sakinlerine uyarılarda bulunuldu ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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