Erzurum Polisi Çocukları Trafik Güvenliği Konusunda Eğitimle Bilinçlendiriyor

Erzurum polisi çocukların trafik konularında bilinçlenmesi amacıyla okullardaki eğitimlerini sürdürüyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla alakalı yapılan paylaşımda, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak Söğütlü İlkokulu ve Anaokulu, Zübeyde Hanım Orta Okulu ve Anaokulu, Kayakyolu İlkokulu ve Kayakyolu Anaokulu'nda trafik güvenliği konularında eğitim verilmiş, ayrıca okul servis araçlarına geçilerek öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapılmıştır." denildi. - ERZURUM